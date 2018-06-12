Госпотребслужба ответила на упреки о радиации в украинском молоке
Об этом руководитель Госслужбы написал в Facebook.
По словам Лапы, стоит разобраться в исследовании британских и украинских ученых по уровню рациоактивного цезия в молоке. Во-первых, он отметил, что исследование охватило только отдельные районы Украины.
"Там речь идет о "критических населенных пунктах", преимущественно в Ривненской области. То есть в пунктах, которые подверглись наибольшему радиационному поражению. И далеко не все пробы там показывают превышение", - говорится в сообщении.
Руководитель Госслужбы отметил, что в Украине норматив по радионуклидам устанавливает уровень цезия-137 для сырого молока и ряда молочной продукции на отметке 100 Бк/кг, для масла и сыров 200, для сухого молока - 500. Между тем в европейском законодательстве допустимо заражения молочных продуктов радионуклидами цезиевой группы - 1000 Бк/кг.
"Итак, что имеем в сухом остатке. В самых худших пробах по молоку в самых пораженных населенных пунктах (а не регионах!) содержание радионуклидов в молоке вдвое меньше, чем допустимые нормы в ЕС", - подытожил Лапа.
- Напомним, ученые Экстерского университета (Англия) и Украинского института сельскохозяйственной радиологии исследовали молоко Ривненской области и обнаружили образцы, где уровень радиоактивного цезия превышает норму.
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