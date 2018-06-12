 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Госпотребслужба ответила на упреки о радиации в украинском молоке

Владимир Лапа
Владимир Лапа
фото: consumer.gov.ua
Руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа отреагировал на исследования об уровне радиации в украинском молоке

Об этом руководитель Госслужбы написал в Facebook.

По словам Лапы, стоит разобраться в исследовании британских и украинских ученых по уровню рациоактивного цезия в молоке. Во-первых, он отметил, что исследование охватило только отдельные районы Украины.

"Там речь идет о "критических населенных пунктах", преимущественно в Ривненской области. То есть в пунктах, которые подверглись наибольшему радиационному поражению. И далеко не все пробы там показывают превышение", - говорится в сообщении.

Руководитель Госслужбы отметил, что в Украине норматив по радионуклидам устанавливает уровень цезия-137 для сырого молока и ряда молочной продукции на отметке 100 Бк/кг, для масла и сыров 200, для сухого молока - 500. Между тем в европейском законодательстве допустимо заражения молочных продуктов радионуклидами цезиевой группы - 1000 Бк/кг.

"Итак, что имеем в сухом остатке. В самых худших пробах по молоку в самых пораженных населенных пунктах (а не регионах!) содержание радионуклидов в молоке вдвое меньше, чем допустимые нормы в ЕС", - подытожил Лапа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать