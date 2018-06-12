Госпотребслужба ответила на упреки о радиации в украинском молоке

12 июня, 2018, 17:02

Руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа отреагировал на исследования об уровне радиации в украинском молоке

Об этом руководитель Госслужбы написал в Facebook.

По словам Лапы, стоит разобраться в исследовании британских и украинских ученых по уровню рациоактивного цезия в молоке. Во-первых, он отметил, что исследование охватило только отдельные районы Украины.

"Там речь идет о "критических населенных пунктах", преимущественно в Ривненской области. То есть в пунктах, которые подверглись наибольшему радиационному поражению. И далеко не все пробы там показывают превышение", - говорится в сообщении.

Руководитель Госслужбы отметил, что в Украине норматив по радионуклидам устанавливает уровень цезия-137 для сырого молока и ряда молочной продукции на отметке 100 Бк/кг, для масла и сыров 200, для сухого молока - 500. Между тем в европейском законодательстве допустимо заражения молочных продуктов радионуклидами цезиевой группы - 1000 Бк/кг.

"Итак, что имеем в сухом остатке. В самых худших пробах по молоку в самых пораженных населенных пунктах (а не регионах!) содержание радионуклидов в молоке вдвое меньше, чем допустимые нормы в ЕС", - подытожил Лапа.