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Госавиаслужба ограничила использование беспилотников


фото: REUTERS
Государственная авиационная служба Украины установила ограничения на полеты дистанционно управляемых летательных аппаратов весом до 2 кг

Об этом говорится в обнародованном на сайте Госавиаслужбы Временном порядке использования воздушного пространства Украины.

Так, полеты выполняются только днем без пересечения государственной границы, не ближе 5 км от внешних границ взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов/вертодромов, или не ближе 3 км от внешних границ взлетно-посадочной полосы и не ближе 500 м от аппаратов, находящихся в воздухе.

Полеты запрещены над дорогами государственного значения (международные, национальные, региональные, территориальные), по центральным улицам городов, поселков и сел, железными дорогами государственного и регионального значения, над линиями электропередач, продуктопроводов, кроме полетов по согласованию с собственником объекта.

Также нельзя запускать беспилотники над промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, складами горючего, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т. д, кроме полетов по согласованию с владельцем объекта, а также
над местами аварий и катастроф (кроме задействованных в ликвидации последствий и поисково-спасательных работах).

Запрещено запускать БПЛА над учреждениями исполнения наказаний, следственными изоляторами, кроме полетов в интересах администраций учреждений, объектами Минобороны, МВД, Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Управления госохраны, других военных формирований и правоохранительных структур.

Полеты запрещены в зонах полицейских/антитеррористических/специальных операций (кроме задействованных в этих операциях аппаратов), зонах безопасности лиц, которым предоставлена государственная охрана.

Полеты выполняются в пределах прямой видимости, но не дальше чем за 500 м от пилота и на высоте не более 50 м и только в условиях визуальной видимости аппарата внешним пилотом. При этом скорость полета должна быть не более 160 км/ч, а пилот не должен управлять аппаратом с другого транспортного средства, которое движется. Пилот может управлять полетом только одного аппарата.

Пользователи интернета раскритиковали ограничения: некоторые предположили, что они введены, чтобы помешать журналистам снимать имения власть имущих, другие отмечают, что, несмотря на ограничения, система контроля выполнения положений пока отсутствует.

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