Экс-министр Ставицкий, которого подозревают в присвоении средств, отказался от соглашения со следствием,- ГПУ

12 июня, 2018, 18:09

Целью встречи в ноябре 2016 года с подозреваемым в краже нескольких объектов экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким была проверка его готовности к сотрудничеству со следствием

Об этом сообщили заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская в специальном видеосообщении в YouTube.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в ноябре 2016 года заместители генпрокурора Енин и Сторожевская посетили Израиль для проведения тайной встречи с экс-министром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким в одном из отелей Тель-Авива. Журналисты предполагали, что тогда прокуроры пытались договориться с экс-министром, поэтому его дело передали в суд только этой весной, хотя оно было готово еще полтора года назад.

В начале сообщения, Енин отметил, что указанная поездка происходила в форме официальной командировки, что "подтверждено всеми необходимыми документами". Самой целью поездки было проведение встречи с подозреваемым Ставицким и проверка его готовности к сотрудничеству со следствием.

По словам заместителя Генпрокурора, встречу инициировал сам Ставицкий, который якобы обратился к ГПУ через своих представителей.

Стрижевская подтвердила, что представители ГПУ выложили Ставицкому позицию по соглашению со следствием, которое базировалось на трех основополагающих вещах: возмещение причиненного государству ущерба, признание вины и изобличающие показания в отношении других участников преступления.

По ее словам, переговоры показали, что фигурант не готов к заключению соглашения. Поэтому ГПУ считает исчерпанными возможности для дальнейших переговоров.

Позицию Ставицкого доложили руководству и в дальнейшем ГПУ получила разрешение суда на заочный процесс в отношении экс-министра.

В ГПУ отмечают, что квалификация действий Ставицкого не претерпела никаких изменений. В окончательном подозрении фигурируют статьи "Присвоение, растрата имущества", "Отмывание средств", "Подделка документов" и "Служебный подлог".