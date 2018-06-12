Дело птичьего могильника: Совладелица компании "Агромакс" вышла под залог 90 млн грн

12 июня, 2018, 12:11

Печерский районный суд Киева отпустил под залог в 90 млн грн одного из владельцев ООО "Комплекс "Агромакс" Марину Сигал

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает Интерфакс-Украина.

"Внесен залог в размере 90 млн грн и она (Марина Сигал) вышла", - отметила Сарган.

Кроме того, по данным профинформованого источника, ожидается внесение залога и остальных задержанных.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева избрал владельцам ООО "Комплекс" Агромакс "" Евгению и Марине Сигал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн и 90 млн грн соответственно.

Кроме того, суд избрал директору структурного подразделения, имя которого не назвали, такую ​​же меру пресечения с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.