Четверо украинских моряков незаконно удерживают в Крыму, - адвокат
12 июня, 2018, 07:40
В аннексированном Крыму незаконно задержали моряков украинского судна "ЯМК-0041" и не предъявляют никаких обвинений
Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Радио Свобода.
"Четверо моряков, кроме капитана, находятся в пограничном управлении в городе Балаклава. Никаких обвинений им не предъявили. Их статус на сегодняшний день неизвестен. Адвокатов к ним не пускают. Их держат там просто как заложников. С какой целью – неизвестно: может, для обмена", – рассказал Семедляев.
По словам правозащитника, он вместе с адвокатом Эмилем Курбединовым подал жалобу на действия российских силовиков . В частности, о незаконном содержании моряков.
- Напомним, в начале мая российская ФСБ задержала близ оккупированного Крыма украинское рыболовное судно "ЯМК-0041".
- Членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" могут обвинить в терроризме.
- ФСБ подтвердила задержание украинских рыбаков в Азовском море "за браконьерство".
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