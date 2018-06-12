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Четверо украинских моряков незаконно удерживают в Крыму, - адвокат

В аннексированном Крыму незаконно задержали моряков украинского судна "ЯМК-0041" и не предъявляют никаких обвинений

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Радио Свобода.

"Четверо моряков, кроме капитана, находятся в пограничном управлении в городе Балаклава. Никаких обвинений им не предъявили. Их статус на сегодняшний день неизвестен. Адвокатов к ним не пускают. Их держат там просто как заложников. С какой целью – неизвестно: может, для обмена", – рассказал Семедляев.

По словам правозащитника, он вместе с адвокатом Эмилем Курбединовым подал жалобу на действия российских силовиков . В частности, о незаконном содержании моряков.

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