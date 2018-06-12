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Бюстгальтер из человеческох волос: Британка создает странную одежду и аксессуары

Студентка из Великобритании собирает человеческие волосы и шьет из них различные элементы одежды и вещи для дома

Об этом пишет Metro UK.

22-летняя студентка Лидия Хант учится на дизайнера в Лондонском унивреситети. Она нашла волосы своей 70-летней бабушки и решила с ним поэкспериментировать. Лидия сплела подставку для чайной чашки.

После этого девушка решила создать другие вещи. Все желающие от 5 до 94 лет отдали ей свои волосы. Из них она создала бюстгальтер, подставку для яиц, бикини, скакалку и шнуровку.

Дизайнер считает, что эти вещи станут приятным напоминанием о ней.

Лидия написала книгу о своих экспериментах и ​​устроила выставку вещей из волос.

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  • Напомним, итальянский дизайнер Марк Сэдлер разработал функциональный чемодан, в который встроены офис, кровать и мини-кухня.
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