Бюстгальтер из человеческох волос: Британка создает странную одежду и аксессуары
12 июня, 2018, 11:08
Студентка из Великобритании собирает человеческие волосы и шьет из них различные элементы одежды и вещи для дома
Об этом пишет Metro UK.
22-летняя студентка Лидия Хант учится на дизайнера в Лондонском унивреситети. Она нашла волосы своей 70-летней бабушки и решила с ним поэкспериментировать. Лидия сплела подставку для чайной чашки.
После этого девушка решила создать другие вещи. Все желающие от 5 до 94 лет отдали ей свои волосы. Из них она создала бюстгальтер, подставку для яиц, бикини, скакалку и шнуровку.
Дизайнер считает, что эти вещи станут приятным напоминанием о ней.
Лидия написала книгу о своих экспериментах и устроила выставку вещей из волос.
- Напомним, итальянский дизайнер Марк Сэдлер разработал функциональный чемодан, в который встроены офис, кровать и мини-кухня.
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