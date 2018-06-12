Боксер, который "отрывал" головы Кличко, завершил карьеру

12 июня, 2018, 16:00

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй объявил о завершении карьеры

Об этом он сообщил в Instagram.

37-летний боксер провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 28 побед (26 нокаутом). Хэй становился чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBC (2007-2008), WBA (2007-2008), WBO (2008), а также был чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA ( 2009-2011).

Последними двумя поединками Хэя были бои против соотечественника Тони Бэллью, которому он уступил досрочно. Ожидается, что после завершения карьеры британец станет промоутером.

Украинским болельщикам Хэй запомнился поединком против Владимира Кличко, которому он проиграл в 2011 году и потерял титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA. Накануне того поединка британец всячески провоцировал соперника, а перед боем постоянно носил футболку с рисунком, на котором он держит оторванные головы Виталия и Владимира Кличко.