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Балуха изолируют от внешнего мира и оказывают давление, - правозащитники

Крымского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает с марта, 10 июня продержали около двух часов в камере-"карандаше", где можно только стоять и сидеть

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", передает Интерфакс-Украина.

"У украинца без объяснения причин взяли отпечаток пальца правой руки", - говорится в сообщении активистов.

По их словам, Балух пожаловался родным на сильную головную и сердечную боль, которую почувствовал в душном помещении.

"Когда Балуха привели к его камере, он обнаружил, что из камеры пропал телевизор, о наличии которого сообщает в своем официальном ответе украинскому омбудсмену российский омбудсмен Татьяна Москалькова", - отмечают в организации.

Также правозащитники утверждают, что сейчас второго человека, о котором говорила Москалькова, в камере Балуха нет.

"Крымская правозащитная группа расценивает это как необоснованную изоляцию украинца от внешнего мира с целью оказать на него дополнительное давление", - заявляют в "КПГ".

КПГ пытались пообщаться с дежурным СИЗО Симферополя телефону, однако он отказался от комментариев.

Ранее омбудсмен РФ Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму. По ее словам, Балух содержится в двухместной камере площадью 10,5 кв.м., в которой есть телевизор и бак для питьевой воды. Вместе с ним в камере находится еще один человек.

Как сообщалось, Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова получила ответ российской коллеги Москальковой о ее мониторинговом визите к украинским политзаключенным в СИЗО Симферополя. В ответе, в частности, указано, что состояние здоровья задержанных оценивается как удовлетворительное.

  • Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
  • Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
  • 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
  • Наказание он отбывает на территории полуострова.
  • 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку.
  • За 80 дней голодовки в крымском СИЗО Балух потерял 30 килограмм.
  • Администрация СИЗО в Симферополе не считает украинского активиста Владимира Балуха голодающим с тех пор, как он стал есть сухари и пить кисель.

 

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