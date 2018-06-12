Балуха изолируют от внешнего мира и оказывают давление, - правозащитники

12 июня, 2018, 08:11

Крымского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает с марта, 10 июня продержали около двух часов в камере-"карандаше", где можно только стоять и сидеть

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", передает Интерфакс-Украина.

"У украинца без объяснения причин взяли отпечаток пальца правой руки", - говорится в сообщении активистов.

По их словам, Балух пожаловался родным на сильную головную и сердечную боль, которую почувствовал в душном помещении.

"Когда Балуха привели к его камере, он обнаружил, что из камеры пропал телевизор, о наличии которого сообщает в своем официальном ответе украинскому омбудсмену российский омбудсмен Татьяна Москалькова", - отмечают в организации.

Также правозащитники утверждают, что сейчас второго человека, о котором говорила Москалькова, в камере Балуха нет.

"Крымская правозащитная группа расценивает это как необоснованную изоляцию украинца от внешнего мира с целью оказать на него дополнительное давление", - заявляют в "КПГ".

КПГ пытались пообщаться с дежурным СИЗО Симферополя телефону, однако он отказался от комментариев.

Ранее омбудсмен РФ Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму. По ее словам, Балух содержится в двухместной камере площадью 10,5 кв.м., в которой есть телевизор и бак для питьевой воды. Вместе с ним в камере находится еще один человек.

Как сообщалось, Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова получила ответ российской коллеги Москальковой о ее мониторинговом визите к украинским политзаключенным в СИЗО Симферополя. В ответе, в частности, указано, что состояние здоровья задержанных оценивается как удовлетворительное.