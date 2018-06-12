Бабушка украла скамейку с площади и пошла с ней по улице в Черновцах

12 июня, 2018, 15:34

В Черновцах пенсионерка взяла скамейку на площади и пошла с ней по городу, а очевидцы сняли это на видео

Ролик появился в сети Instagram.

Бабушка шла у Соборной площади в Черновцах. Там она увидела скамейку и решила потянуть ее за собой по центру города. Люди, проходившие мимо, сняли бабушку на видео.

"Старая женщина (бабушка) время от времени похищает скамейки из города. Конечно, выглядит это со стороны очень смешно ... однако, жаль таких людей в первую очередь", - говорится в публикации.

Когда ее остановили прохожие, она пообещала притащить другую скамейку вместо той, которую взяла. В ситуацию вмешались правоохранители и вернули скамейку на место.