Адвокат экс-заместителя МВД ответил Сытнику на заявление о давлении на эксперта

12 июня, 2018, 19:33

МВД зарегистрировало уголовное производство против эксперта, который сделал заключение по "делу рюкзаков" для Нацгвардии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Специалист якобы подделал заключение об их качестве. По результатам дела, эксперта привлекли к дисциплинарной ответственности.

Глава НАБУ Артем Сытник вчера заявил в интервью журналистам, что расценивает такие действия как давление на эксперта. Однако адвокат Игорь Юдин, который ведет это дело, не согласен с Сытником.

"Как по мне, это интервью является очень странным. Я не понимаю, во-первых, зачем осуществлять какое-либо давление на эксперта при условии, что экспертиза уже сделана. Во-вторых, я не понимаю почему руководитель НАБУ считает, что уголовное производство - это давление", - сказал Юдин.

По его словам, в-третьих, эксперта привлекли к дисциплинарной ответственности, поэтому вопрос экспертизы уже решен.