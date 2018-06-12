Адвокат экс-заместителя МВД ответил Сытнику на заявление о давлении на эксперта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Специалист якобы подделал заключение об их качестве. По результатам дела, эксперта привлекли к дисциплинарной ответственности.
Глава НАБУ Артем Сытник вчера заявил в интервью журналистам, что расценивает такие действия как давление на эксперта. Однако адвокат Игорь Юдин, который ведет это дело, не согласен с Сытником.
"Как по мне, это интервью является очень странным. Я не понимаю, во-первых, зачем осуществлять какое-либо давление на эксперта при условии, что экспертиза уже сделана. Во-вторых, я не понимаю почему руководитель НАБУ считает, что уголовное производство - это давление", - сказал Юдин.
По его словам, в-третьих, эксперта привлекли к дисциплинарной ответственности, поэтому вопрос экспертизы уже решен.
- Напомним, что 31 октября 2017 года НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина.
- Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" , среди которых был и Александр Аваков, сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.
- 17 апреля Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества фигуранта "дела рюкзаков", сына министра внутренних дел Александра Авакова.
- 1 июня суд по делу бывшего заместителя министра МВД Сергея Чеботаря снова перенесли из-за проблем личного характера у судьи.
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