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Адвокат экс-заместителя МВД ответил Сытнику на заявление о давлении на эксперта

МВД зарегистрировало уголовное производство против эксперта, который сделал заключение по "делу рюкзаков" для Нацгвардии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Специалист якобы подделал заключение об их качестве. По результатам дела, эксперта привлекли к дисциплинарной ответственности.

Глава НАБУ Артем Сытник вчера заявил в интервью журналистам, что расценивает такие действия как давление на эксперта. Однако адвокат Игорь Юдин, который ведет это дело, не согласен с Сытником.

"Как по мне, это интервью является очень странным. Я не понимаю, во-первых, зачем осуществлять какое-либо давление на эксперта при условии, что экспертиза уже сделана. Во-вторых, я не понимаю почему руководитель НАБУ считает, что уголовное производство -  это давление", - сказал Юдин.

По его словам, в-третьих, эксперта привлекли к дисциплинарной ответственности, поэтому вопрос экспертизы уже решен.

  • Напомним, что 31 октября 2017 года НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина.
  • Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" , среди которых был и Александр Аваков, сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.
  • 17 апреля Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества фигуранта "дела рюкзаков", сына министра внутренних дел Александра Авакова.
  • 1 июня суд по делу бывшего заместителя министра МВД Сергея Чеботаря снова перенесли из-за проблем личного характера у судьи.
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