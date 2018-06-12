$2500 за пистолет Макарова и "Чезету": в Киеве задержали торговцев оружием
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранителям пришлось провести несколько оперативных закупок, чтобы задокументировать факт продажи оружия.
Следователи Подольского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ и начали документирование злоумышленников.
"Во время проведенных мероприятий правоохранители задокументировали, как двое мужчин продали ППШ, два магазина к нему и 92 патрона за почти 1500 долларов США. Согласно проведенной баллистической экспертизе, предметом сделки стали огнестрельное оружие и боеприпасы к огнестрельному нарезному оружию", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
Через несколько недель правоохранители провели второй этап контролируемой закупки: злоумышленники получили 2500 долларов США за пистолет Макарова и "Чезету", снаряженные по 16 патронов каждый.
Впоследствии во время третьей закупки полицейские задержали злоумышленников и провели обыск в гараже, в котором мужчины хранили огнестрельное оружие.
"На это время задержали двух фигурантов за хранение и сбыт огнестрельного оружия. В помещениях, которые им принадлежат, во время санкционированных обысков изъяли разнообразное оружие, а также обнаружили мастерскую с приборами и станками для переработки и изготовления оружия и боеприпасов. После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий правонарушителей. Следователи задерживают злоумышленников по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и готовят ходатайство в суд о его аресте", - добавил Владислав Ищенко.
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