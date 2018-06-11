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Во Вьетнаме прошли массовые антикитайские протесты

Полиция во Вьетнаме в воскресенье задержала более десятка протестующих в столице Ханое и приостановила демонстрации в других городах против планов новых специальных экономических зон, в которых, по мнению протестующих, будут доминировать китайские инвесторы

Антикитайские демонстранты несли транспаранты, на которых, в частности, было написано: "Никаких лизинговых площадок в Китай даже на один день", на оживленной улице вблизи озера Хоан-Кима в столице страны Ханое.

Полиция задержала более десятка демонстрантов. Подобные акции состоялись в воскресенье в других городах страны, включая экономическую столицу Хо Ши Мин, и так же были разогнаны полицией, сообщили пользователи социальных сетей. Пока нет информации о задержанных в других городах.

Правительство заявило в субботу, что оно попросило Национальную ассамблею отложить голосование за законопроект, чтобы разрешить больше исследований в отношении законодательства.

Вьетнам заявил, что в мае прошлого года он планировал открыть три специальные экономические зоны, которые предлагают инвесторам больше стимулов и меньше ограничений, чем в настоящее время в стране.

Законопроект не идентифицирует потенциальных иностранных инвесторов, которые могут сдавать в аренду земли в возрасте до 99 лет в зоне, однако протестующие опасаются, что все земли окажутся в руках китайского капитала.

"Законопроект предназначен для того, чтобы сильно усилить развитие трех специальных административно-хозяйственных подразделений, в том числе провинции Ван Дон в провинции Куанг Нинь, Бак Ван Фонг в провинции Ханх Хоа и Фу Куок в провинции Киен Цзян, а также помещения для проведения институциональных экспериментов", - говорится в сообщении правительства.

В первой редакции законопроекта отмечалось, что земельные участки в этих зонах могут быть арендованы на срок до 99 лет, но премьер-министр Нгуен Фук Ань сообщил местным средствам массовой информации на прошлой неделе, что этот срок будет сокращен, хотя не уточнил, насколько именно.

Протесты проходят на фоне напряженности в связи с спорным Южно-Китайским морем, на котором Китай стремится полностью доминировать.

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