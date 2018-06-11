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В Запорожье задержали дезертира из Крыма

В Запорожье задержан гражданин, который после оккупации Крыма не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Задержанный проходил военную службу в Крыму, но после оккупации полуострова не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет).

Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины в отношении указанного гражданина составлен протокол задержания в порядке ст. 208 УПК Украины, он помещен в изолятор временного содержания Нацполиции в Одесской области.

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