В Запорожье пьяный водитель влетел в маршрутку, есть погибшая и 6 раненых

11 июня, 2018, 15:37

В Запорожье легковушка Volvo влетела в микроавтобус маршрутного такси, в результате чего погиб один человек, еще 6 госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария произошла 10 июня около 13:20 по ул. Карпенко Карого. По данным полиции, правила дорожного движения нарушил водитель легковушки - он не придерживался правил проезда перекрестков. Правоохранители установили, что водитель-правонарушитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

От столкновения микроавтобус Mersedes-bens, задействованный в пассажирских перевозках, перевернулся на бок. Во время происшествия в салоне маршрутки находились 10 пассажиров и водитель.

Госпитализированы - водитель микроавтобуса 1959 года, его пассажирка 1950 р., Водитель Volvo 1970 года и его пассажиры мужчины 1996 и 1980 рождения и женщина 1992 года рождения. Погибшая - пассажирка маршрутки 1960 года.

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.