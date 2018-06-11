В Запорожье произошли две смертельные аварии с участием маршруток
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Одна авария с микроавтобусом маршрута №61 произошла в Осипенковском районе Запорожья. "Маршрутка" сбила пешехода, после чего врезалась в столб.
Патрульные обнаружили на месте аварии 58-летнего водителя с разбитой головой, а также погибшего пешехода. Водитель госпитализирован. Полицейские утверждают, что во время ДТП маршрутный автобус был без пассажиров.
Также в Шевченковском районе Запорожья произошла другая смертельная авария с участием "маршрутки". Автомобиль "Volvo" протаранил микроавтобус маршрута №5 с пассажирами, в результате чего тот перевернулся. В результате аварии ранения получили 7 пассажиров маршрутки, еще одна женщина-пассажир скончалась от полученных травм. Следствием установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
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