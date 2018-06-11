В Запорожье произошли две смертельные аварии с участием маршруток

11 июня, 2018, 19:58

В Запорожье за минувшие сутки произошли две аварии с маршрутными микроавтобусами

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Одна авария с микроавтобусом маршрута №61 произошла в Осипенковском районе Запорожья. "Маршрутка" сбила пешехода, после чего врезалась в столб.

Патрульные обнаружили на месте аварии 58-летнего водителя с разбитой головой, а также погибшего пешехода. Водитель госпитализирован. Полицейские утверждают, что во время ДТП маршрутный автобус был без пассажиров.

Также в Шевченковском районе Запорожья произошла другая смертельная авария с участием "маршрутки". Автомобиль "Volvo" протаранил микроавтобус маршрута №5 с пассажирами, в результате чего тот перевернулся. В результате аварии ранения получили 7 пассажиров маршрутки, еще одна женщина-пассажир скончалась от полученных травм. Следствием установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.