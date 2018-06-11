В Украине создали "Институт здоровья растений". Новости компании

11 июня, 2018, 12:33

В Украине будет функционировать "Институт здоровья растений", который станет научной площадкой для исследований в аграрной отрасли

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Плохое плодородие почвы, низкий урожай, деградация земель - с такими проблемами ежегодно сталкивается часть аграриев. Причиной может быть что угодно - некачественные минеральные удобрения, средства защиты растений или вода. Обнаружить корень зла теперь крестьянам станет легче. В Черкассах открыли “Институт здоровья растений”. Он станет научной площадкой для исследований в аграрной отрасли.

“Мы хотим, чтобы наши аграрии выращивали хорошие урожаи и, самое главное, чтобы эти урожаи были безопасны для нас и для наших детей. Тот чернозем, которым когда-то все гордились, постепенно превращается или на песок, или на вату, в которой растение может расти только за счет большого количества удобрений. И поэтому мы хотим изменить просто отношение аграриев к нашей земле", - отметил владелец группы компаний "UKRAVIT" Виталий Ильченко.

Основателем института стала группа компаний “Укравит”. Исследования будут проводиться в лабораториях — для этого закупили современное мировое оборудование. Аграрии могут получить развернутый анализ почвы с почти 80-ю показателями. И на основе этих рекомендаций и исследований эффективнее обрабатывать землю.

"Очень современное и чувствительное оборудование, которое позволяет нам определять такие важные компоненты, как содержание пестицидов. Можно составлять историю поля уже по прошедшему времени, то есть через год можно определить, что туда вносилось", - отметил заведующий сектором НИИ “Институт здоровья растений” Александр Глущенко.

"На это оборудование есть очень много наработанных десятилетиями методик. Поэтому высококлассное оборудование, сильные специалисты; понятно, что нужно учиться, в каждой специальности есть новые вещи. Но люди учатся, могут делать работу, и я уверен, что все будет в порядке", - подытожил консультант, кандидат химических наук Владимир Малиновский.

Заведение будет сотрудничать с зарубежными научно-исследовательскими институтами и аналитическими лабораториями. И объединит известных отечественных ученых области для проведения отраслевых исследований. А в течение года учредители планируют открыть представительства во всех регионах Украины.