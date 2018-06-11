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В Тбилиси произошли столкновения после демонтажа палаток оппозиции


фото: REUTERS
В Тбилиси произошли столкновения между участниками акции и полицией после демонтажа палаток митингующих на проспекте Руставели

Задержали участников акции протеста, в том числе и лидера оппозиционной партии Единое национальное движение Ника Мелия, пишет Грузия online.

Несколько палаток протестующих на центральном проспекте появились днем ранее. 11 июня полицейские разобрали их. В результате противостояния были задержаны несколько человек, в том числе член парламента Мелия, местный депутат Ираклий Мдинарадзе и другие.

В то же время МВД Грузии утверждает, что Мелия не было задержано. Сейчас оппозиционное движение Михеила Саакашвили анонсировало более масштабные акции.

  • Напомним, 31 мая в Тбилиси начались массовые акции протеста против несправедливого, по мнению активистов, расследование убийства двух мальчиков-подростков.
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