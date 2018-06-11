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В суд направили обвинение топ-менеджеру "Сбербанка", которого подозревают в хищении 16 млн грн


фото: dpchas
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении топ-менеджера "Сбербанка" за злоупотребление служебным положением

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Досудебное расследование установило, что в период с марта по апрель 2012 года АО "Сбербанк" приобрел у Министерства финансов облигации внутреннего государственного займа (далее - ОВГЗ) в количестве 900 тыс. штук на общую сумму более 913 млн грн.

Однако выяснилось, что за день до уплаты купонного дохода по указанным ОВГЗ директор "Сбербанка", злоупотребляя своим служебным положением, осуществил продажу 250 тыс. облигаций в пользу частного банка и оффшорной компании. Вследствие чего государственное акционерное общество недополучило свыше 16,7 млн грн прибыли от операций с ОВГЗ.

Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено. Обвинительный акт по статье "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.

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