В США заработал новый суперкомпьютер стоимостью $200 млн
Об этом сообщает ВВС.
Производительность этой вычислительной машины достигает 200 петафлопс или 200 тысяч триллионов операций в секунду.
Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который до этого считался самым могущественным в мире, имеет вычислительную мощность в 93 петафлопс.
Summit будет работать прежде всего в области астрофизики, онкоисследований и системной биологии. Суперкомпьютер расположен в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси. Он разработан компанией IBM совместно с производителем графических процессоров NVIDIA.
Суперкомпьютер состоит из 4608 серверов и обладает более чем 10 петабайтами оперативной памяти. Его разработка обошлась примерно в 200 млн долларов. Summit потребляет 20 мегаватт энергии, столько необходимо для обслуживания небольшого города.
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