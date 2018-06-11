 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США заработал новый суперкомпьютер стоимостью $200 млн

В США введен в строй новый суперкомпьютер Summit, который по мощности вдвое превосходит своих конкурентов

Об этом сообщает ВВС.

Производительность этой вычислительной машины достигает 200 петафлопс или 200 тысяч триллионов операций в секунду.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который до этого считался самым могущественным в мире, имеет вычислительную мощность в 93 петафлопс.

Summit будет работать прежде всего в области астрофизики, онкоисследований и системной биологии. Суперкомпьютер расположен в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси. Он разработан компанией IBM совместно с производителем графических процессоров NVIDIA.

Суперкомпьютер состоит из 4608 серверов и обладает более чем 10 петабайтами оперативной памяти. Его разработка обошлась примерно в 200 млн долларов. Summit потребляет 20 мегаватт энергии, столько необходимо для обслуживания небольшого города.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать