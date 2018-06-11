В США задержали дезертира, который 35 лет прятался от армии
Об этом сообщает ВВС.
Капитан Уильям Говард Хьюз-младший имел доступ к военной тайне. Последний раз его видели, когда он снимал $28,5 тысяч со своего банковского счета в штате Нью-Мексико после возвращения из офиса НАТО в Нидерландах.
Мужчина "прокололся" во время допроса у следователей, которые ведут дело о паспортном мошенничестве. Ответы Барри О'бирна (как называл себя дезертир) были непоследовательными и под давлением собеседников он вынужден был признать, что на самом деле его зовут Уильям Хьюз.
Свое бегство из армии он объяснил депрессией, которая развилась у него во время службы. Поэтому он решил уйти из воздушных сил и придумал фейковое лицо.
Из-за доступа к секретной информации Хьюз попал в список семи самых разыскиваемых беглецов в Соединенных Штатах. Сейчас дезертир находится в предварительном заключении.
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