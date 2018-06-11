В Польше заявили о снижении пограничного движения украинцев

11 июня, 2018, 23:46

С января по май этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, наблюдается снижение интенсивности движения граждан Украины на украинско-польской границе на 10%

Об этом рассказала пресс-секретарь пограничной службы Польши Агнешка Голиас, сообщает Укринформ.

“Принимая во внимание период с 1 января по конец мая, наблюдаем снижение пограничного движения граждан Украины на 10%, сравнивая с аналогичным периодом 2017 года. Несмотря на это, пограничное движение на границе с Украиной остается больше чем на вместе взятых отрезках границ с Беларусью и Россией”,- подчеркнула Голиас.

Она сообщила, что в течение года (с 11 июня 2017 года) 28,7% всего пограничного движения с Польшей гражданами Украины осуществлено на основании безвизового режима.

В частности, на сухопутном, воздушном и морском границах Польши с 11 июня 2017 года по 10 июня 2018 года граждан Украины проверено более 10 млн раз, в частности в рамках безвизового режима по биометрическом паспорта — свыше 2,8 млн раз. В общем, за этот период пограничная служба Польши отказала во въезде 39 тыс. 353 гражданам Украины.