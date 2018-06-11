В Киеве возле обменника у женщины отобрали более $1,3 тыс.

11 июня, 2018, 11:22

В Голосеевском районе Киева возле пункта обмена валюты ограбили женщину

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Преступление было совершено около 11:00 по адресу ул. Васильковская 11/11. Грабителей было двое: один мужчина держал женщину за шею, а другой забирал деньги.

Злоумышленники отобрали у женщины $1 тыс. и 10 тыс. грн (около $380). Сейчас мужчин ищет полиция.