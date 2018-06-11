В Киеве возле обменника у женщины отобрали более $1,3 тыс.
11 июня, 2018, 11:22
В Голосеевском районе Киева возле пункта обмена валюты ограбили женщину
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Преступление было совершено около 11:00 по адресу ул. Васильковская 11/11. Грабителей было двое: один мужчина держал женщину за шею, а другой забирал деньги.
Злоумышленники отобрали у женщины $1 тыс. и 10 тыс. грн (около $380). Сейчас мужчин ищет полиция.
- Напомним, ранее на Николаевщине арестовали патрульного, который грабил квартиры.
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