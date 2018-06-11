В Киеве суд арестовал догхантера Святогора

11 июня, 2018, 21:06

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения догхантеру Алексею Святогору

Его взяли под стражу на 2 месяца, сообщает зоозащитная инициатива UAnimals.

"Суд принял решение оставить живодера Алексея Святогора под арестом на 60 дней. Без права внесения залога!", — говорится в сообщении.

Святогора обвиняют в пропаганде насилия над бездомными животными.

8 июня в Киеве полиция задержала Святогора, он находился в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Святогор находился в Днепровском управлении столичной полиции. Зоозащитники требовали взять его под стражу на 2 месяца. Того же дня полиция передала ходатайство о задержании догхантера Святогора до Шевченковского районного суда.