В Киеве суд арестовал догхантера Святогора
11 июня, 2018, 21:06
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения догхантеру Алексею Святогору
Его взяли под стражу на 2 месяца, сообщает зоозащитная инициатива UAnimals.
"Суд принял решение оставить живодера Алексея Святогора под арестом на 60 дней. Без права внесения залога!", — говорится в сообщении.
Святогора обвиняют в пропаганде насилия над бездомными животными.
8 июня в Киеве полиция задержала Святогора, он находился в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.
Святогор находился в Днепровском управлении столичной полиции. Зоозащитники требовали взять его под стражу на 2 месяца. Того же дня полиция передала ходатайство о задержании догхантера Святогора до Шевченковского районного суда.
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