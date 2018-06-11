В Киеве с ожогами госпитализировали подростка, который залез на крышу электрички
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции города Киева.
Вечером 10 июня в полицию поступило сообщение, что на территории вокзального комплекса станции "Дарница" током ударило ребенка. Было установлено, что пострадавший - 13-летний киевлянин.
В тот день он вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. Когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся.
Парень получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степеней охватывают 55% поверхности тела. Сейчас парень в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2.
В отношении родителей пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей "Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей".
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