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В Киеве полиция теперь будет ловить "зайцев" в транспорте

Национальная полиция и сотрудники Службы организации сбора и учета выручки будут проводить регулярные рейды на пассажиров без билетов в общественном транспорте Киева

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Цель рейда — проверка пассажиров на наличие проездных билетов и документов, дающих право на льготный проезд.

"Совместные рейды уменьшат количество "зайцев" и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд", — отметил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Сообщается, что рейды начнут проводить уже с этой недели и они станут регулярными. При этом маршруты и время проверок будут каждый раз меняться.

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