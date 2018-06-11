В Киеве полиция теперь будет ловить "зайцев" в транспорте

11 июня, 2018, 22:26

Национальная полиция и сотрудники Службы организации сбора и учета выручки будут проводить регулярные рейды на пассажиров без билетов в общественном транспорте Киева

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Цель рейда — проверка пассажиров на наличие проездных билетов и документов, дающих право на льготный проезд.

"Совместные рейды уменьшат количество "зайцев" и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд", — отметил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Сообщается, что рейды начнут проводить уже с этой недели и они станут регулярными. При этом маршруты и время проверок будут каждый раз меняться.