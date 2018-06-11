В Киеве будут судить банду "клофелинщиков", которые обогащались на мужчинах
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Следствием установлено, что злоумышленники начали свою деятельность в апреле 2017 года. Руководил группировкой 32-летний уроженец Молдовы, который в последнее время жил на Киевщине. Ему помогали родственники и близкие знакомые.
Также он приобщил к оборудкам двух мужчин – 1991 и 1989 годов рождения. В настоящее время следствием доказано участие в совершении преступлений четырех женщин.
Женщины знакомились с мужчинами и угощали их напитками, в которые заранее подсыпали лекарственный препарат, и выводили потерпевших на улицу, где подключались их сообщники.
"Организатор с водителем все время находились неподалеку, поэтому были готовы вмешаться в случае, если возникнет такая необходимость. После совершенного пострадавшего без сознания оставляли на месте, а сами ехали к банкоматам – снимали наличные со счетов обворованных мужчин", рассказал следователь Главного управления Национальной полиции в Киеве Николай Середа.
Впоследствии потерпевшие попадали в больницы, а один из них – умер на улице. Как показала экспертиза, смерть наступила от комбинированного отравления клозапином и этиловым спиртом.
Наименьший материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет около тысячи гривень, наибольший – свыше 110 тысяч гривень. Всего следствием установлено, что таким способом злоумышленники обогатились на почти 275 тысяч гривень.
В конце мая Киевская прокуратура направила в Голосеевский райсуд столицы уголовное дело в отношении этой банды.
"Пятерым участникам организованной преступной группировки объявлены подозрения в совершении группой лиц разбойного нападения и умышленного убийства из корыстных побуждений, за что им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Еще двум женщинам – за совершение разбойного нападения - от восьми до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества. Материалы направлены в суд", - подчеркнул Середа.
По другим эпизодам и другими участниками группировки продолжаются следственные действия.
В начале расследования все участники группы были арестованы, впоследствии одна из женщин внесла залог, другим суд избрал меру пресечения - домашний арест. Но недавно правоохранители снова задержали злоумышленниц после совершения разбойных нападений на мужчин с использованием лекарственного препарата. Им объявили о подозрение в совершении еще 4 преступлений.
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