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В Киеве банда иностранцев пыталась обокрасть женщину и убегала от полиции


фото: police.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали группу злоумышленников при попытке бегства на автомобиле

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Киева.

К правоохранителям обратилась женщина. Как выяснилось, злоумышленники пытались похитить ее сумку, в которой было около 2000 гривень, мобильный телефон и планшет. Когда потерпевшая заметила, что ее пытаются обокрасть, злоумышленник оттолкнул ее, бросил сумку на землю, а сам уехал на "Фольксвагене" с места события. Однако женщина успела запомнить приметы грабителя и номер авто.

Благодаря камерам правоохранителям удалось отследить маршрут злоумышленника. Оперативный дежурный передал эту информацию патрулям, которые после преследования заблокировали и остановили иномарку, в которой находился подозреваемый вместе с тремя соучастниками.

Злоумышленников задержали. Ими оказались уроженцы другого государства 33-х, 32-х, 38-ми и 31-го годов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 (Покушение на грабеж) УКУ. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос по поводу избрания меры пресечения.

Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Киева. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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