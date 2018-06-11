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В Каменец-Подольском мужчина распространял антипольские открытки по указанию ФСБ


фото: ssu.gov.ua
На Хмельнитчине СБУ разоблачила мужчину на разжигании межнациональной розни в интересах России

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Жителя Каменец-Подольского, который находился в составе политической организации "Национальное освободительное движение", завербовали представители ФСБ во время периодических выездов в Россию.

По заданию “кураторов” агитатор изготавливал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, которые проживают на территории Украины. Указанные материалы он получал от "заказчиков" через Интернет. Затем злоумышленник распространял агитки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных местах региона.

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы касающиеся поддержки террористических организаций "ЛНР/ДНР" и оправдывал российскую военную агрессию против нашего государства.

Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалют. Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.

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