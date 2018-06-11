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В аэропорту Франкфурта загорелся автомобиль, огонь перекинулся на самолет

В международном аэропорту Франкфурта произошел пожар – загорелся аэродромный тягач, огонь с которого перекинулся на самолет

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным пресс-секретаря Lufthansa, тягач должен был оттянуть пустой самолет Airbus A340 до выхода на посадку.

Почему именно загорелся тягач, неизвестно. Об ущербе от инцидента пока не сообщается. В Lufthansa, которая входит в Star Alliance, говорят, что масштаб повреждений должны оценить специалисты.

В результате пожара пострадала кабина пилота. Из-за этого пассажирам, которые направлялись в Филадельфию, предоставили другой самолет.

Сообщается, что шесть человек получили респираторные поражения из-за едкого дыма. Работа аэропорту Франкфурта из-за инцидента не была нарушена.

 

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