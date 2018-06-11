В аэропорту Франкфурта загорелся автомобиль, огонь перекинулся на самолет
Об этом сообщает "Европейская правда".
По данным пресс-секретаря Lufthansa, тягач должен был оттянуть пустой самолет Airbus A340 до выхода на посадку.
Почему именно загорелся тягач, неизвестно. Об ущербе от инцидента пока не сообщается. В Lufthansa, которая входит в Star Alliance, говорят, что масштаб повреждений должны оценить специалисты.
В результате пожара пострадала кабина пилота. Из-за этого пассажирам, которые направлялись в Филадельфию, предоставили другой самолет.
Сообщается, что шесть человек получили респираторные поражения из-за едкого дыма. Работа аэропорту Франкфурта из-за инцидента не была нарушена.
Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst tow under at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE— JACDEC (@JacdecNew) 11 июня 2018 г.
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