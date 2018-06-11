Украинский боксер Редкач одержал первую победу в новом весе

11 июня, 2018, 12:24

Украинец Иван Редкач выиграл первый поединок в новой весовой категории

В Лос-Анджелесе Редкач выиграл в восьмираундовом поединке у американца Брайана Джонса единогласным решением судей - 79:73, 78:74, 77:75. Эта победа оказалась первой для украинца в категории до 63,5 кг. Редкач дебютировал в первом полусреднем весе в декабре прошлого года и проиграл нокаутом Джону Молине из США.

Ранее Иван Редкач выступал в легком весе (до 61,2 кг) и в 2015 году дрался за титул официального претендента на титул чемпиона мира WBC против черногорца Деяна Златичанина, но потерпел первое в карьере поражение.

В целом украинский боксер провел 27 боев, одержал 21 победу (16 нокаутом), потерпел четыре поражения и один бой свел вничью.