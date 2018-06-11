Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности по всей стране

11 июня, 2018, 08:57

В большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности.

Спасатели также отметили, что 11 июня в верховье Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,3-1,3 м над текущими уровнями.