Украина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии, - Atlantic Council

11 июня, 2018, 11:29

Из-за аннексии Крыма и военного конфликта на востоке Украина потеряла около $100 млрд

Об этом сообщили аналитики Atlantic Council на презентации своего исследования в "Украинском кризисном медиацентре".

После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн га земли, оценивается в более $1,8 млрд. Кроме того, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях - от $1,7 до $1,9 млрд. Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие - Украина потеряла $1 млрд.

Из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в $9,5 млрд.

Россия также имеет значительные экономические потери. Так, ежегодно РФ тратит около $2 млрд на поддержку Крыму. Военные расходы страны-агрессора выросли за последние годы до 5,3% ВВП. Вследствие уменьшения доли торговли с Россией Украина потеряла еще $14 млрд.

По мнению Алана Райли, старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council, украинские компании должны подавать иски в международные суды из-за потери своих активов.

Стоит также объединяться в группы и подавать совместные иски, чтобы уменьшить долю расходов на судебные процессы.

"У украинцев есть несколько путей, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб. Один из путей - двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и разрешит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны ", - отметил Евгений Чолий, президент Всемирного конгресса украинцев.