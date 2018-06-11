 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии, - Atlantic Council


фото: AP
Из-за аннексии Крыма и военного конфликта на востоке Украина потеряла около $100 млрд

Об этом сообщили аналитики Atlantic Council на презентации своего исследования в "Украинском кризисном медиацентре".

После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн га земли, оценивается в более $1,8 млрд. Кроме того, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях - от $1,7 до $1,9 млрд. Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие - Украина потеряла $1 млрд.

Из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в $9,5 млрд.

Россия также имеет значительные экономические потери. Так, ежегодно РФ тратит около $2 млрд на поддержку Крыму. Военные расходы страны-агрессора выросли за последние годы до 5,3% ВВП. Вследствие уменьшения доли торговли с Россией Украина потеряла еще $14 млрд.

По мнению Алана Райли, старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council, украинские компании должны подавать иски в международные суды из-за потери своих активов.

Стоит также объединяться в группы и подавать совместные иски, чтобы уменьшить долю расходов на судебные процессы.

"У украинцев есть несколько путей, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб. Один из путей - двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и разрешит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны ", - отметил Евгений Чолий, президент Всемирного конгресса украинцев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

9 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать