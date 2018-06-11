У Трампа заявили, что для премьера Канады Трюдо есть особое место в аду

11 июня, 2018, 09:32

В Белом доме недовольны поведением премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который раскритиковал президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции после саммита G7, когда американский лидер уже вылетал в Сингапур

Об этом заявил директор Белого дома по вопросам торговой политики Питер Наварро в эфире "Fox News".

"В аду есть особое место для любого иностранного лидера, который занимается недобросовестной дипломатией в отношении президента Трампа, а затем пытается "вонзить нож ему в спину по дороге к двери. И именно это сделал коварный Джастин Трюдо на этой авантюрной пресс-конференции. Это то, что сделал слабый, нечестный Джастин Трюдо", - подчеркнул он.

Тем временем глава Европейского Совета Дональд Туск выразил поддержку главе канадского правительства, о чем написал в своем аккаунте в Twitter.

"На небесах есть особое место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо вам за идеальную организацию G7", - отметил он.

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Отметим, что вчера Трамп дал распоряжение американским представителям не поддерживать итоговое коммюнике саммита G7.

Это он сделал в ответ на высказывание Трюдо, который на пресс-конференции по итогам саммита раскритиковал позицию США по вопросам международной торговли, включая введение пошлин на ввоз металлургической продукции.