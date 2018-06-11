У Трампа заявили, что для премьера Канады Трюдо есть особое место в аду
Об этом заявил директор Белого дома по вопросам торговой политики Питер Наварро в эфире "Fox News".
"В аду есть особое место для любого иностранного лидера, который занимается недобросовестной дипломатией в отношении президента Трампа, а затем пытается "вонзить нож ему в спину по дороге к двери. И именно это сделал коварный Джастин Трюдо на этой авантюрной пресс-конференции. Это то, что сделал слабый, нечестный Джастин Трюдо", - подчеркнул он.
Тем временем глава Европейского Совета Дональд Туск выразил поддержку главе канадского правительства, о чем написал в своем аккаунте в Twitter.
"На небесах есть особое место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо вам за идеальную организацию G7", - отметил он.
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Отметим, что вчера Трамп дал распоряжение американским представителям не поддерживать итоговое коммюнике саммита G7.
Это он сделал в ответ на высказывание Трюдо, который на пресс-конференции по итогам саммита раскритиковал позицию США по вопросам международной торговли, включая введение пошлин на ввоз металлургической продукции.
- Как сообщалось, лидеры G7 поддержали Украину в итоговом коммюнике. В коммюнике на восьми страницах лидеры стран "Большой семерки" пообещали продолжать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в очередной раз осудили незаконную аннексию Крыма.
- Также они выразили готовность "ввести дальнейшие ограничительные меры против России", если ее поведение будет требовать этого, и требуют от России "прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима".
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