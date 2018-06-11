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У пассажира теплохода в Грузии обнаружили 13 старинных самоваров


фото: dpsu.gov.ua
Пограничники обнаружили 13 старинных самоваров в багаже одного из пассажиров теплохода, который направлялся в Батуми

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

10 июня в пункте пропуска "Ильичевский морской торговый порт" во время оформления теплохода, который направлялся в Батуми, пограничники обратили внимание на багаж одного из пассажиров, 37-летнего гражданина Грузии.

В результате проверки выявлено 13 самоваров, чайник, турку и ступку.

Обнаруженные предметы могут представлять культурную ценность, поэтому они изъяты представителями ГФС Украины и направлены на экспертизу.

В отношении владельца багажа составлен протокол о нарушении таможенных правил, по статье "Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения".

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