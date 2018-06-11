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Тренера сборной Аргентины обвинили в сексуальных домогательствах к поварихе


фото: Osun Defender
Главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвинили в сексуальных домогательствах к поварихе команды

Об этом сообщает Clarin.

По словам журналиста Radio Mitre Габриэля Аньелло, 58-летний тренер добивался поварихи сборной Аргентины. Аньелло также сообщил, что президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа знал об инциденте и дал женщине взятку, чтобы она хранила молчание.

Сампаоли и Тапиа все обвинения отвергают.

"Ежедневно происходят вещи, целью которых является нанести вред сборной Аргентины. Я действительно верю в честность Хорхе Сампаоли и не собираюсь зацикливаться на этой информации", - сказал Тапиа.

Габриэль Аньелло известен тем, что в 2016 году обвинил нападающего Эсекьеля Лавесси в употреблении марихуаны во время пребывания в расположении сборной. После этого инцидента аргентинские футболисты объявили прессе бойкот.

 

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