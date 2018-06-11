Тренера сборной Аргентины обвинили в сексуальных домогательствах к поварихе
Об этом сообщает Clarin.
По словам журналиста Radio Mitre Габриэля Аньелло, 58-летний тренер добивался поварихи сборной Аргентины. Аньелло также сообщил, что президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа знал об инциденте и дал женщине взятку, чтобы она хранила молчание.
Сампаоли и Тапиа все обвинения отвергают.
"Ежедневно происходят вещи, целью которых является нанести вред сборной Аргентины. Я действительно верю в честность Хорхе Сампаоли и не собираюсь зацикливаться на этой информации", - сказал Тапиа.
Габриэль Аньелло известен тем, что в 2016 году обвинил нападающего Эсекьеля Лавесси в употреблении марихуаны во время пребывания в расположении сборной. После этого инцидента аргентинские футболисты объявили прессе бойкот.
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