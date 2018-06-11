The Times извинилось за карту России с Крымом
Об этом сообщило в Twitter посольство Украины в Великобритании.
"Карта в субботнем приложении, посвященном Чемпионату мира по футболу, ошибочно показала Крым частью России. Подавляющее большинство наций (включая Великобританию) отказались признать российскую аннексию Крыма 2014 года и осуждают это как нарушение международного права. Мы приносим извинения за эту ошибку", - говорится в заявлении The Times.
В свою очередь, украинское посольство отметило, что ценит способность исправлять ошибки.
"Каждый может допустить ошибки. Что важно - так это признать ее и вовремя исправить. Мы это ценим!" - говорится в комментарии дипмиссии.
.@the times Everyone can make a mistake. What is crucial - to acknowledge them and correct timely. We do appreciate! #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/BiMvryRmFg— Ukraine'S Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 11 июня 2018 г.
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