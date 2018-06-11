The Times извинилось за карту России с Крымом

11 июня, 2018, 17:33

Британское издание The Times извинилось за то, что напечатало карту России с Крымом

Об этом сообщило в Twitter посольство Украины в Великобритании.

"Карта в субботнем приложении, посвященном Чемпионату мира по футболу, ошибочно показала Крым частью России. Подавляющее большинство наций (включая Великобританию) отказались признать российскую аннексию Крыма 2014 года и осуждают это как нарушение международного права. Мы приносим извинения за эту ошибку", - говорится в заявлении The Times.

В свою очередь, украинское посольство отметило, что ценит способность исправлять ошибки.

"Каждый может допустить ошибки. Что важно - так это признать ее и вовремя исправить. Мы это ценим!" - говорится в комментарии дипмиссии.