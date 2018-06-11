Синоптик рассказала, где в ближайшие дни пройдут дожди

11 июня, 2018, 10:56

В понедельник, 11 июня, в южной и восточной частях Украины будет сухая погода, а на западе пройдут дожди, которые в последующие дни распространятся в восточном направлении

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха существенно не изменится, составит в течение дня +24...+28°C, на юге и западе местами до +30°C. В южной части и на востоке будет преобладать сухая воздушная масса - там влияние антициклона, существенные осадки маловероятны. На западе и на севере ситуация несколько иная. Уже сегодня в западных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен штормовой порывистый ветер. Завтра атмосферный фронт, который предопределяет такие осадки, распространится далее в восточном направлении", - сказала госпожа Диденко.

С распространением атмосферного фронта дожди пройдут в северных и части центральных областей.

"В северных областях появятся дожди и грозы, возможно, также в центральных областях, кроме Днепропетровской области. Центральные области, которые ближе к северу и западу, получат дожди, а в тех, что ближе к востоку и югу, существенные осадки маловероятны", - пояснила метеоролог.

В Киеве уже 12 июня ночью ожидаются дожди с грозами, 12-13 июня дожди будут периодическими и будут чередоваться с солнечными прояснениями. Температура воздуха в течение недели существенно не изменится.