Свитолина потеряла четвертую позицию мирового рейтинга

11 июня, 2018, 14:06

Украинская теннисистка Элина Свитолина потеряла четвертую позицию в мировом рейтинге

Об этом сообщает официальный сайт WTA (Женской теннисной ассоциации).

По итогам Открытого чемпионата Франции Свитолина потеряла 4-ю строчку рейтинга и опустилась на 5-е место. Победительница Ролан Гаррос румынка Симона Халеп сохранила лидерство в мировой классификации.

Среди других украинских теннисисток выше находится Леся Цуренко, которая поднялась на 34-ю позицию, а Катерина Козлова стала 65-й. Катерина Бондаренко теперь 90-я, Марта Костюк занимает 133-е место, Диана Ястремская - 140-е, а Екатерина Завацкая 214-е.