Свитолина потеряла четвертую позицию мирового рейтинга
11 июня, 2018, 14:06
Украинская теннисистка Элина Свитолина потеряла четвертую позицию в мировом рейтинге
Об этом сообщает официальный сайт WTA (Женской теннисной ассоциации).
По итогам Открытого чемпионата Франции Свитолина потеряла 4-ю строчку рейтинга и опустилась на 5-е место. Победительница Ролан Гаррос румынка Симона Халеп сохранила лидерство в мировой классификации.
Среди других украинских теннисисток выше находится Леся Цуренко, которая поднялась на 34-ю позицию, а Катерина Козлова стала 65-й. Катерина Бондаренко теперь 90-я, Марта Костюк занимает 133-е место, Диана Ястремская - 140-е, а Екатерина Завацкая 214-е.
- Элина Свитолина по итогам Ролан Гаррос могла возглавить мировой рейтинг в случае победы на турнире Большого Шлема.
- Екатерина Козлова создала на Открытом чемпионате Франции одну из главных сенсаций и победила прошлогоднюю победительницу турнира - латвійку Елену Остапенко.
- На следующей неделе в рейтинге WTA впервые появится 15-летняя украинка Дарья Лопатецкая, которая сенсационно выиграла турнир ITF в Турции.
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