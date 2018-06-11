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Свитолина потеряла четвертую позицию мирового рейтинга


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина потеряла четвертую позицию в мировом рейтинге

Об этом сообщает официальный сайт WTA (Женской теннисной ассоциации).

По итогам Открытого чемпионата Франции Свитолина потеряла 4-ю строчку рейтинга и опустилась на 5-е место. Победительница Ролан Гаррос румынка Симона Халеп сохранила лидерство в мировой классификации.

Среди других украинских теннисисток выше находится Леся Цуренко, которая поднялась на 34-ю позицию, а Катерина Козлова стала 65-й. Катерина Бондаренко теперь 90-я, Марта Костюк занимает 133-е место, Диана Ястремская - 140-е, а Екатерина Завацкая 214-е.

 

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