Сутки в ООС: трое бойцов ВСУ получили ранения, потери оккупантов - 4 человека

11 июня, 2018, 07:19

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В течение минувших суток ситуация на Донбассе оставалась контролируемой, хотя враги и старались ослабить оборону украинских подразделений, нарушая Минские соглашения.

Российско-оккупационные войска 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии, из них 7 раз с применением тяжелого вооружения – 120-мм и 82-мм минометов.

На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении украинские военные вели активную оборону в районе Опытного. Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении – вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское.

"Во время боевых действий трое наших защитников получили ранения. Раненых срочно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. В результате ведения активной обороны, по данным разведки, 1 оккупант уничтожен и 3 ранены", - подчеркнули в ведомстве.

А этой ночью оккупанты били из 122-мм артиллерийских систем в районе населенного пункта Новотошковское, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.