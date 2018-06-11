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Супрун: за 3 недели дважды пытались затопить новый корпус "Охматдета"


фото: frontnews
За последние три недели неизвестные дважды пытались затопить помещения нового корпуса "Охматдета"

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

"Сопротивление изменениям происходит самым циничным способом. За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского Охматдета неизвестные открывали кран с водой ночью. Затопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ. Принимаем меры, чтобы усилить охрану", - написала Супрун.

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