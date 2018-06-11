Супрун: за 3 недели дважды пытались затопить новый корпус "Охматдета"

11 июня, 2018, 13:40

За последние три недели неизвестные дважды пытались затопить помещения нового корпуса "Охматдета"

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

"Сопротивление изменениям происходит самым циничным способом. За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского Охматдета неизвестные открывали кран с водой ночью. Затопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ. Принимаем меры, чтобы усилить охрану", - написала Супрун.

Сопротивление изменениям происходит самым циничным способом. За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского Охматдета неизвестные открывали кран с водой ночью. Затопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ. Принимаем меры, чтобы усилить охрану. pic.twitter.com/W1QTxznjcx — Ульяна Супрун (@usuprun) 11 июня 2018 г.