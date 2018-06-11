Супрун: за 3 недели дважды пытались затопить новый корпус "Охматдета"
11 июня, 2018, 13:40
За последние три недели неизвестные дважды пытались затопить помещения нового корпуса "Охматдета"
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.
"Сопротивление изменениям происходит самым циничным способом. За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского Охматдета неизвестные открывали кран с водой ночью. Затопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ. Принимаем меры, чтобы усилить охрану", - написала Супрун.
Сопротивление изменениям происходит самым циничным способом. За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского Охматдета неизвестные открывали кран с водой ночью. Затопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ. Принимаем меры, чтобы усилить охрану. pic.twitter.com/W1QTxznjcx— Ульяна Супрун (@usuprun) 11 июня 2018 г.
- Напомним, в апреле в столице запустили первый пусковой комплекс "Охматдета": сейчас он полностью оснащен и принимает пациентов со сверхсложными диагнозами.
- В мае в стерилизационное отделение больницы "Охматдет" передали более 3 тыс. единиц современных хирургических инструментов из почти 300 наименований
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