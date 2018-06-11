Суд перенес рассмотрение апелляции на арест предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко

11 июня, 2018, 12:56

Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на арест до 18 июня Бориса Германа, которого СБУ считает организатором "убийства" журналиста Аркадия Бабченко

Об этом сообщил адвокат Германа Евгений Солодко, передает Громадское.

"Не доставили вовремя судебные материалы и не доставили самого подозреваемого", — отметил Солодко.

Напомним, Германа задержали 30 мая. По информации СБУ, он получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей этого убийства Бабченко и после исполнения должен был выехать за границу. Кроме денег агент получил от спецслужб РФ и передал исполнителю через телефонный мессенджер досье на Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, включая персональные данные на него, жену, родителей и детей, а также номера их телефонов и банковских счетов, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные и тому подобное.

Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности.