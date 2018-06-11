Суд перенес рассмотрение апелляции на арест предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко
Об этом сообщил адвокат Германа Евгений Солодко, передает Громадское.
"Не доставили вовремя судебные материалы и не доставили самого подозреваемого", — отметил Солодко.
Напомним, Германа задержали 30 мая. По информации СБУ, он получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей этого убийства Бабченко и после исполнения должен был выехать за границу. Кроме денег агент получил от спецслужб РФ и передал исполнителю через телефонный мессенджер досье на Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, включая персональные данные на него, жену, родителей и детей, а также номера их телефонов и банковских счетов, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные и тому подобное.
Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности.
- Напомним, участник инсценировки убийства Аркадия Бабченко, который играл роль киллера, дал интервью, в котором подробно рассказал об обстоятельствах этого дела.
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