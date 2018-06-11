США расширили санкции против России

11 июня, 2018, 19:17

Власти США добавили в санкционный список еще трех граждан России и пять компаний, которые связаны с РФ

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на документ Минфина США.

Такие меры были приняты в рамках американского закона о санкциях "О противодействии противникам Америки путем санкций”.

В санкционный список добавили трех россиян - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна.

Также под санкции попали три российские организации - Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт "Квант".

Кроме этого, санкции введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, офисы которых расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. По мнению авторов документа, Digital Security, Divetechnoservices и "Квант" связаны с российскими спецслужбами.