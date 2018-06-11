Спасатели назвали количество погибших на воде с начала года
11 июня, 2018, 10:18
С начала 2018 года в водоемах в Украине погибло 378 человек, 35 из которых - дети
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в неподходящих для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
С начала июня на водоемах погибло более 40 человек. Сейчас спасатели патрулируют места отдыха и проводят разъяснительную работу с гражданами по правилам безопасности.
- Напомним, только в течение 30 мая на территории Украины в различных областях утонули пятеро детей.
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