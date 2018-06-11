Спасатели назвали количество погибших на воде с начала года

11 июня, 2018, 10:18

С начала 2018 года в водоемах в Украине погибло 378 человек, 35 из которых - дети

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в неподходящих для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

С начала июня на водоемах погибло более 40 человек. Сейчас спасатели патрулируют места отдыха и проводят разъяснительную работу с гражданами по правилам безопасности.