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Семья Сенцова не просила Путина его освободить


фото: AP
Семья украинского режиссера Олега Сенцова не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой его освободить

Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан, сообщает издание "Громадское".

Накануне в британском издании The Guardian, со ссылкой на Каплан, написали, что она попросила российского президента освободить Сенцова к Чемпионату мира по футболу.

"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", - приводит слова сестры политзаключенного The Guardian.

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Свою статью британская газета назвала "Семья Сенцова просит Путина освободить его перед Чемпионатом мира по футболу".

"Я такого не говорила, и мы ни о чем Путина не просили. Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но про Путина я точно ничего не говорила", - отметила Каплан, комментируя статью.

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  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
  • По состоянию на 9 июня Балух голодает уже 83-й день, потому что начал раньше, Сенцов - 27-й, Шумков -16-й. Кольченко прекратил голодовку.
  • Сенцов уже похудел на 8 кг, у него начали выпадать зубы. Есть угроза отказа почек.
  • Надзиратели колонии ежедневно принудительно вводят ему 1 л глюкозы. На 30-й день голодовки политзаключенному начнут вводить зонд.
  • 9 июня президент Украины Петр Порошенко договорился с неизменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой.
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