Семья Сенцова не просила Путина его освободить

11 июня, 2018, 10:21

Семья украинского режиссера Олега Сенцова не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой его освободить

Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан, сообщает издание "Громадское".

Накануне в британском издании The Guardian, со ссылкой на Каплан, написали, что она попросила российского президента освободить Сенцова к Чемпионату мира по футболу.

"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", - приводит слова сестры политзаключенного The Guardian.

Читайте также: Кость поперек горла. Кто такой Олег Сенцов

Свою статью британская газета назвала "Семья Сенцова просит Путина освободить его перед Чемпионатом мира по футболу".

"Я такого не говорила, и мы ни о чем Путина не просили. Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но про Путина я точно ничего не говорила", - отметила Каплан, комментируя статью.

Читайте также: Осуждение Сенцова Россией: обвинения VS реальность. Инфографика