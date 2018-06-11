СБУ проверит закарпатскую футбольную команду, которая играла в одном чемпионате с "Л/ДНР"

11 июня, 2018, 18:59

Служба безопасности Украины проверяет информацию об участии граждан Украины в составе футбольной команды "Закарпатье", которая выступала в чемпионате мира среди сепаратистов

Об этом сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова в эфире "112 Украина".

"Служба безопасности Украины проверяет информацию относительно участия в так называемом чемпионате зарегистрированных в Закарпатской области человек. По предварительной информации, несколько таких лиц действительно принимали участие в псевдотурнире", - рассказала Коршунова.

По ее словам, участников команды планируют опросить после возвращения домой.