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СБУ проверит закарпатскую футбольную команду, которая играла в одном чемпионате с "Л/ДНР"

Служба безопасности Украины проверяет информацию об участии граждан Украины в составе футбольной команды "Закарпатье", которая выступала в чемпионате мира среди сепаратистов

Об этом сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова в эфире "112 Украина".

"Служба безопасности Украины проверяет информацию относительно участия в так называемом чемпионате зарегистрированных в Закарпатской области человек. По предварительной информации, несколько таких лиц действительно принимали участие в псевдотурнире", - рассказала Коршунова.

По ее словам, участников команды планируют опросить после возвращения домой.

  • Ранее сообщалось, что футбольная сборная Kárpátalja ("Закарпатье") приняла участие в чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд.
  • Свое возмущение этим фактом уже высказали министр иностранных дел Павел Климкин и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
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