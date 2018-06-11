Ротань покидает киевское "Динамо"
11 июня, 2018, 12:50
"Динамо" не будет продлевать контракт с капитаном сборной Украины Русланом Ротанем
Об этом сообщает FootballHub.
У 36-летнего хавбека летом истекает срок контракта с киевлянами и он продолжит карьеру в другой команде.
Ротань перешел в "Динамо" зимой из чешской "Славии" на правах свободного агента. Весной полузащитник сыграл за "Динамо" 10 матчей в чемпионате и Кубке Украины. Это был уже второй приход Ротаня в киевский клуб, за который он играл с 2005 по 2008 год.
Большую часть карьеры Ротань выступал за "Днепр", дебютировал в клубе в 2003 году, а покинул его летом 2017 г. За сборную Украины Руслан Ротань сыграл 100 матчей и забил 8 голов.
- Кроме Ротаня, в этом межсезонье "Динамо" покинули Евгений Хачериди, Карлос Самбрано, Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес и Олег Гусев.
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