Ротань покидает киевское "Динамо"

11 июня, 2018, 12:50

"Динамо" не будет продлевать контракт с капитаном сборной Украины Русланом Ротанем

Об этом сообщает FootballHub.

У 36-летнего хавбека летом истекает срок контракта с киевлянами и он продолжит карьеру в другой команде.

Ротань перешел в "Динамо" зимой из чешской "Славии" на правах свободного агента. Весной полузащитник сыграл за "Динамо" 10 матчей в чемпионате и Кубке Украины. Это был уже второй приход Ротаня в киевский клуб, за который он играл с 2005 по 2008 год.

Большую часть карьеры Ротань выступал за "Днепр", дебютировал в клубе в 2003 году, а покинул его летом 2017 г. За сборную Украины Руслан Ротань сыграл 100 матчей и забил 8 голов.