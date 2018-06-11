 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ротань покидает киевское "Динамо"


фото: footballhub
"Динамо" не будет продлевать контракт с капитаном сборной Украины Русланом Ротанем

Об этом сообщает FootballHub.

У 36-летнего хавбека летом истекает срок контракта с киевлянами и он продолжит карьеру в другой команде.

Ротань перешел в "Динамо" зимой из чешской "Славии" на правах свободного агента. Весной полузащитник сыграл за "Динамо" 10 матчей в чемпионате и Кубке Украины. Это был уже второй приход Ротаня в киевский клуб, за который он играл с 2005 по 2008 год.

Большую часть карьеры Ротань выступал за "Днепр", дебютировал в клубе в 2003 году, а покинул его летом 2017 г. За сборную Украины Руслан Ротань сыграл 100 матчей и забил 8 голов.

  • Кроме Ротаня, в этом межсезонье "Динамо" покинули Евгений Хачериди, Карлос Самбрано, Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес и Олег Гусев.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

9 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать