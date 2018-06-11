Российские пограничники остановили 40 грузовиков с Украины и устроили усиленную проверку

11 июня, 2018, 13:37

На украинско-российской границе в Черниговской области перед пунктом пропуска "Сеньковка" выстроилась очередь из десятков грузовиков, направляющихся в Россию

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

По состоянию на 12:00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей. При этом почти 40 из них были оформлены с украинской стороны и застряли на территории между пунктами пропуска - их не пропускает российская сторона.

Кроме того, в течение суток 10 июня и утром 11 июня пограничники в российском пункте пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области, не пропустили на территорию России и без всяких объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковушек с украинской регистрацией с гражданами Украины.

Предварительно причиной остановки и возврата авто является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России.