Российские пограничники остановили 40 грузовиков с Украины и устроили усиленную проверку
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
По состоянию на 12:00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей. При этом почти 40 из них были оформлены с украинской стороны и застряли на территории между пунктами пропуска - их не пропускает российская сторона.
Кроме того, в течение суток 10 июня и утром 11 июня пограничники в российском пункте пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области, не пропустили на территорию России и без всяких объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковушек с украинской регистрацией с гражданами Украины.
Предварительно причиной остановки и возврата авто является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-