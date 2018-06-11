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Российского боевика "ДНР" приговорили к 4 годам

К 4 годам тюрьмы приговорен уроженец Белгородской области России Николай Покусаев, который был водителем-механиком боевиков "ДНР"

Об этом говорится в приговоре Красноармейского горрайонного суда Донецкой области.

По данным следствия, осужденный находился на оккупированной части Донецкой области с 28 января 2018 года по 4 марта. Известно, что россиянин был водителем-механиком 2-го мотострелкового батальона 11-го полка боевиков "ДНР".

4 марта Покусаева задержали сотрудники СБУ.

Суд установил обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого. Речь идет о искреннем раскаяние, добровольном прекращении преступных действий, отсутствии тяжких последствий от содеянного.

Суд признал Покусаева виновным по статьям Уголовного кодекса Украины 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Покусаева приговорили к 4 годам тюрьмы и обязали компенсировать 6864 гривен процессуальных издержек.

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