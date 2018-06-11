11 июня, 2018, 11:08

В Запорожье нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт с ветераном 93-й бригады Никитой Фрицем, "прицепившись" к его вышиванке

Об этом сообщил сам ветеран на своей странице в Facebook.

По его словам, происшествие случилось 9 июня. Мужчина приехал в магазин, возле которого на парковке нетрезвый местный житель начал нецензурно выражаться в отношении ветерана и вышиванки, в которую он был одет.

“П...с, вешать таких как ты, урод и убийца, была бы моя воля, всех мразей завалил бы”, – рассказывает Никита слова водителя.

Мужчина сначала подумал, что эти слова были адресованы не ему, однако возвращаясь из магазина, снова услышал в свой адрес брань. Как оказалось, предметом недовольства была именно вышиванка. После этого между мужчинами завязалась потасовка, во время которой Никита услышал запах алкоголя от своего противника. Ветеран вызвал полицию, а злоумышленник убежал.

Правоохранители догнали "спринтер", на котором убегал мужчина, и задержали его.

Диалог после задержания, а также вскоре в больнице (куда Шапитковского повезли делать тест на опьянение), Никита снял на видео, которое обнародовал на странице. Мужчина подтверждал свои слова, заявив, что “все АТОвцы – подонки”, а “войну на Донбассе развязала Украина”.

Анализ показал, что в крови водителя “спринтера” было 2,9 промилле алкоголя. Во время прохождения теста он пытался сбежать из больницы.

Как сообщает "Национальный корпус Запорожье", злоумышленником оказался местный житель Валентин Шепитовский, который работает водителем маршрутки в Запорожье и неоднократно распространял антиукраинские настроения.