"Укрзализныця" запустила 23 летних поезда до моря. Список

11 июня, 2018, 11:52

На период отпусков "Укрзализныця" запускает 23 дополнительные летние поезда

Об этом сообщил исполняющий обязанности глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

"А в начале недели предлагаем пассажирам позаботиться об отпуске. Запускаем 23 летних поезда по востребованным направлениям", - говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать в прибрежные города Черного и Азовского морей. В частности, в Одессу, Бердянск, Херсон и Геническ.

Также Кравцов добавил, что в "Укрзалізниці" появилась новая опция: при покупке билетов онлайн можно узнать, есть ли в вагоне кондиционер. И 12 июня презентуют услугу полноценного питания в поездах.