"Укрзализныця" запустила 23 летних поезда до моря. Список
11 июня, 2018, 11:52
На период отпусков "Укрзализныця" запускает 23 дополнительные летние поезда
Об этом сообщил исполняющий обязанности глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.
"А в начале недели предлагаем пассажирам позаботиться об отпуске. Запускаем 23 летних поезда по востребованным направлениям", - говорится в сообщении.
Поезда будут курсировать в прибрежные города Черного и Азовского морей. В частности, в Одессу, Бердянск, Херсон и Геническ.
Также Кравцов добавил, что в "Укрзалізниці" появилась новая опция: при покупке билетов онлайн можно узнать, есть ли в вагоне кондиционер. И 12 июня презентуют услугу полноценного питания в поездах.
- Напомним, "Укрзализныця" планирует создать отдельную вагонную компанию, которая приобретет 3,5 тыс. вагонов за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.
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